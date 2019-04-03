شكرا لقرائتكم لأول مرة.. مدرب أجنبى لمنتخب الكرة النسائية للناشئين والشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و المشرف على الكرة النسائية أن هناك مفاوضات لاستقدام مدير فني أجنبي لمنتخبات الناشئين للكرة النسائية. Advertisements وأشارت دينا الرفاعي إلى أنه سيتم تشكيل منتخبين 2000 و2003 للتجهيز للتصفيات المؤهلة لبطولات أفريقيا 2020. أضافت دينا الرفاعي أنه يتم حاليا البحث عن مدير فني أجنبي لمنتخبات الناشئين للكرة النسائية مؤكدة أن هناك خطة من مجلس إدارة اتحاد الكرة لتطوير لعبة الكرة النسائية والاستعانة لأول مرة بمدرب أجنبي للكرة النسائية.

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