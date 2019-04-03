شكرا لقرائتكم إصابة فى الأنكل سبب استبعاد عبدالله جمعة من مباراة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق يعانى من إصابة فى أنكل قدمه أدت إلى استبعاده اليوم أمام سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز.
وكشف المصدر ذاته إن عبد الله جمعة تعرض لتلك الإصابة فى المباراة الماضية أمام الأهلى فى القمة 117 التى جمعت الفريقين يوم السبت الماضى ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر بالدورى الممتاز.
تابع نفس المصدر تأكيده إن جهاز الزمالك قرر عدم تواجد عبد الله جمعة أمام سموحة بسبب تلك الإصابة حتى يتم تجهيزه لمواجهة حسنية أغادير، يوم الأحد المقبل، فى ذهاب دور ربع النهائى بالكونفدرالية، مؤكداً إن اللاعب سوف يلحق بالمباراة وفقا للبرنامج الموضوع له.
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