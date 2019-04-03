شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عزاء سعد سليط نجم نادى المنصورة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام عزاء سعد سليط نجم نادى المنصورة الذى توفى أمس الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض بعد غدا الجمعة فى مقر نادى المنصورة .

بينما يقام عزاء أخر بالقاهرة فى مسجد الحامدية الشاذلية يوم الإثنين المقبل .

جدير يالذكر أن مجلس اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة والمدير التنفيذي ومديرو الإدارات ورؤساء اللجان والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية توجهوا بنعى اللاعب الدولي السابق سعد سليط نجم فريق نادي المنصورة في السبعينيات .