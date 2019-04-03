شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز وعلاء وهيما على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الثنائى كماتشو وعبد السلام من قائمة الفريق الأبيض فى مواجهة سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز. فيما يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سموحة كلا من:"عماد السيد - محمود عبد العزيز – محمد إبراهيم – محمود علاء – عمر السعيد – إبراهيم حسن – حمدي النقاز". يذكر أن تشكيل الزمالك كالتالى: يذكر أن تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. Advertisements خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمد عبد الغنى، بهاء مجدى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب.

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