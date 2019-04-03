سموحة يهاجم الزمالك بـ"أوكرى ونسيبامبى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لسموحة، عن تشكيل الفريق السكندرى فى مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز. جاء التشكيل كالتالي: جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبوجبل Advertisements خط الدفاع : أحمد صبحي والسيد فريد ومحمود منصور وكريم يحيى. خط الوسط: إسلام صالح شريف رضا ومحمود سامي وايدي ايمومو. خط الهجوم: أوميد أوكري وديريك نسيبامبي.

سموحة

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