شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مدرج الأولى يمين فى مباراة الزمالك وسموحة بسبب "التوأم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مدرج الأولى يمين فى مباراة الزمالك وسموحة، خالياً من الجماهير، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة من مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز.

جاء إخلاء المدرج تجنبا لوقوع أية أزمات بين جمهور الزمالك والجهاز الفنى لسموحة وعلى رأسهم التوأم حسام وإبراهيم المقرر تواجدهما على مقاعد البدلاء أمام ذلك المدرج.

ويبحث الزمالك أمام سموحة عن استعادة صدارة الدورى الممتاز حيث يحتل المركز الثانى برصيد 54 نقطة خلف الأهلى صاحب المركز الأول حاليا برصيد 55 نقطة ولكن لعب الفريق الأحمر 24 مباراة بينما خاض الأبيض قبل مباراة سموحة 23 مباراة فيما يتواجد الفريق السكندرى فى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد خوضه 26 مباراة.