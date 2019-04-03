شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك و سموحة... كيف تسبب جروس فى رحيل حسام حسن عن بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة من مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره سموحة فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة و العشرون من مسابقة الدورى.

وتٌعد مباراة اليوم هى المواجهة الثانية بين حسام حسن المدير الفنى لسموحة، وكريستيان جروس مدرب الزمالك، حيث سبق وألتقى الثنائى وقت كان العميد مديرا فنيا لفريق بيراميدز قبل أن يتولى مهمة الفريق السكندرى.

ألتقى الزمالك مع بيراميدز يوم 24 يناير الماضى ، أى منذ 38 يوما، فى إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدورى ، وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين إيجابيا بثلاثية لكل فريق ، ليرحل حسام حسن بعد المباراة، ويتولى رامون دياز المهمة الفنية للفريق .

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