شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنكل" و "القمة" وراء ابتعاد عبد الله جمعة عن الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق يعانى من إصابة فى أنكل قدمه أدت إلى استبعاده اليوم أمام سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز.

وكشف المصدر ذاته إن عبد الله جمعة تعرض لتلك الإصابة فى المباراة الماضية أمام الأهلى فى القمة 117 التى جمعت الفريقين يوم السبت الماضى ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر بالدورى الممتاز.

تابع نفس المصدر تأكيده إن جهاز الزمالك قرر عدم تواجد عبد الله جمعة أمام سموحة بسبب تلك الإصابة حتى يتم تجهيزه لمواجهة حسنية أغادير، يوم الأحد المقبل، فى ذهاب دور ربع النهائى بالكونفدرالية، مؤكداً إن اللاعب سوف يلحق بالمباراة وفقا للبرنامج الموضوع له.