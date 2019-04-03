شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مدرب أجنبي لمنتخب الكرة النسائية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و المشرف على الكرة النسائية أن هناك مفاوضات لاستقدام مدير فني أجنبي لمنتخبات الناشئين للكرة النسائية. تابعت الرفاعي لـ " الخليج 365" سيتم تشكيل منتخبين فى أعمار 2000 و 2003 للتجهيز للتصفيات المؤهلة لبطولات أفريقيا 2020 . أضافت دينا الرفاعي، أنه يتم حاليا البحث عن مدير فني أجنبي لمنتخبات الناشئين للكرة النسائية، مؤكدة أن هناك خطة من مجلس إدارة اتحاد الكرة لتطوير لعبة الكرة النسائية ولأول مرة يتم التفاوض مع مدير فني أجنبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. مدرب أجنبي لمنتخب الكرة النسائية لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.