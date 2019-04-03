شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا يفعل حسام حسن عندما يواجه الزمالك فى "أبريل"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الزمالك نظيره سموحة، فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى مهمة السعى نحو استعادة قمة الدورى من أنياب الأهلى الذى خطفها بالفوز على زعيم الثغر بهدفين دون رد، فى الوقت الذى سيقاتل أبناء العميد حسام حسن من أجل تحقيق الفوز والانتفاضة للهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى.

ولعب حسام حسن 12 مباراة مديراً فنياً أمام الزمالك، حيث قاد 3 أندية المصرى والاتحاد السكندرى وبيراميدز، أمام القلعة البيضاء.

ونجح لاعبو الزمالك فى الفوز بـ7 مواجهات ضد حسام حسن، وحققت الفرق التى دربها حسام حسن الانتصار فى 3 مباريات، وحسم التعادل بمباراتين.

مواجهة الليلة تعد الرابعة للعميد أمام الزمالك فى شهر أبريل، حيث واجه الفارس الابيض فى ثلاثة مباريات فاز فى واحدة وخسر مباراتين.

فى ولاية حسام حسن الأولى مع المصرى واجه الزمالك يوم 10 أبريل 2008، وحقق الفريق البورسعيدى الفوز على أبناء القلعة البيضاء بقيادة الهولندى رود كرول، بنتيجة 2-1 وأحرز الأهداف كل من عاشور الأدهم وأحمد جلال للمصرى، وهدف الزمالك سجله محمود فتح الله.

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كما انتصر الزمالك بقيادة البرتغالى جيسوالدو فيريرا على الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن يوم 23 أبريل 2015، بهدفين مقابل لا شىء، سجلهما عمر جابر وباسم مرسى.

فيما حقق الزمالك فوزاً على حسام حسن يوم 24 أبريل 2017، وتمكن الفارس الأبيض بقيادة البرتغالى إيناسيو أوجستو، بهدف نظيف أحرزه محمود عبد الرازق شيكابالا فى مرمى المصرى.