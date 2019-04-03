يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم بث مباشر yalla shoot دون تقطيع أونلاين| شاهد يوتيوب ماتش...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة كورة ستار yalla shoot أونلاين بدون تقطيع يوتيوب، يترقب عشاق القلعة البيضاء مباراة هامة بين الزمالك وسموحة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء وذلك ضمن المرحلة الرابعة والعشرون من الدوري المصري لكرة القدم 2019، ولن يكون هناك بديل عن الفوز للأبيض إذا أراد التحليق في صدارة الترتيب، وسننقل رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة الان يلا كورة لايف اون لاين تعليق حاتم بطيشة.

مباراة الزمالك وسموحة مباشر yalla shoot، ويأمل الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات على المستوى المحلي من خلال بوابة الفريق السكندري حيث فشل في تحقيق أي فوز بآخر ثلاث لقاءات بالدوري المصري بعدما تعادل أمام طلائع الجيش والمقاولون العرب والاهلي على الترتيب، وسنعرض رابط يلا شوت الجديد حصري مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة نايل سبورت kora online.

الزمالك وسموحة بث مباشر

الزمالك وسموحة بث مباشر يوتيوب اليوم، ويستضيف الزمالك منافسه سموحة على استاد بتروسبورت في مواجهة حاسمة من أجل الصراع على اللقب المحلي، وسيتم إذاعة اللقاء من خلال قنوات أون سبورت بتعليق حاتم بطيشة، والنيل للرياضة، وبالتأكيد كما تعودتم سنرصد روابط بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك بجودة عالية.

مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر يلا شوت on sport، تمكن الأهلى من خطف الصدارة بشكل مؤقت بعدما تغلب بالأمس على الاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة، حيث لديه 55 نقطة ويليه الزمالك بالمركز الثاني برصيد 54 ولكن إذا تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الانتصار اليوم فإنه سيعتلي صدارة المسابقة مجدداً، وسنوفر لكم لينك سريع مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة يلا شوت اون سبورت كورة أونلاين kora star.

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سنضيف يوتيوب بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة اليوم قبل انطلاقتها، في حال انقطع البث أثناء إقامة المواجهة يرجى تحديث الصفحة على الفور وسيكون البث متوفر جودة اتش دي.

تشكيلة الزمالك الرسمية هي: حراسة المرمى: محمود “جنش”، خط الدفاع : حازم إمام ومحمود “الونش” ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي، خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” ومحمود “كهربا”، وفي الهجوم: خالد بوطيب