يلا شوت Zamalek اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر يلا شوت  الدوري المصري لايف كورة...

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موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك وسموحة يوم الأربعاء القادم الموافق 3/4 وذلك في هذه الأوقات التالية:

السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

الثامنة مساءا بتوقيت المملكة.

الثامنة مساءا بتوقيت فلسطين.

التاسعة مساءا بتوقيت أبو ظبي.