محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك عن اقتراب عبد الله جمعة الظهير الأيسر من اللحاق بمباراة حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على حسنية أغادير في السابع من ابريل الجاري في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 14 من الشهر ذاته.
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في أنكل القدم خلال التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض مما دفع السويسري جروس لاستبعاده من القائمة التي ستخوض مباراة سموحة مساء اليوم الأربعاء.
كما أكد مصدر بالجهاز الفني أن اللاعب خضع لبرنامج علاجي ويتم تجهيزه للمشاركة في المباراة المقبلة أمام بطل المغرب، ويعد عبد الله جمعة هو الظهير الأيسر الأساسي بالفريق الأبيض، وظهر اللاعب بمستوى متميو بعد توظيفه في هذا المركز.
الزمالك سيلتقي مع سموحة في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الإسبوع الـ24 من بطولة الدوري.
جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يوضح لمصراوي.. موقف عبد الله جمعة من مباراة أغادير بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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