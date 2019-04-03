انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة ينجو من "ريمونتادا" مُهينة في الليغا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 05:56 مساءً - أنقذ المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز فريقه برشلونة من السقوط في فخ هزيمة "مُذلة" بتعادله في ملعب فياريال بأربعة أهداف لمثلها، مساء الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بادر برشلونة بتسجيل هدفين متتاليين بفضل الثنائي البرازيلي فيليبي كوتينيو ومالكوم في الدقيقتين الـ12 و16.

وقلص فياريال النتيجة عن طريق النيجيري سامويل شوكويزي في الدقيقة الـ23، ليخرج "البارسا" متقدماً مع نهاية الشوط الأول بنتيجة (2-1).

وضرب فريق فياريال، المُلقب بـ"الغواصة الصفراء"، بقوة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها تباعاً الكاميروني كارل توكو ايكامبي وفيسنتي ايبورا والكولومبي كارلوس باكا في الدقائق الـ50 و62 و80.

وشهدت اللحظات الأخيرة أحداثاً دراماتيكية بتوقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على هدف تقليص الفارق من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ90، قبل أن يسجل سواريز هدف التعديل في الثانية الأخيرة، ليكتفي كل نادٍ بالحصول على نقطة.

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بهذا التعادل ارتفع رصيد برشلونة إلى 70 نقطة في قمة ترتيب الليغا، في حين بات رصيد فياريال 30 نقطة في المركز السابع عشر.

وواصل أتلتيكو مدريد ممارسة الضغط على برشلونة بفوزه على ضيفه جيرونا بثنائية نظيفة، على ملعب "واندا ميترو بوليتانو".

بهذا الفوز ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 62 نقطة في الوصافة بفارق 8 نقاط خلف برشلونة المتصدر، في حين تجمّد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

انتظر "الروخي بلانكوس" حتى الدقيقة الـ74 للتقدم في النتيجة بفضل مدافعه الأوروغواياني المخضرم دييغو غودين بعد استعانة حكم اللقاء بـ"تقنية الفيديو" التي أثبتت صحة الهدف.

وقضى المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان على آمال الفريق الكتالوني في العودة إلى اللقاء وتعديل النتيجة بتسجيله هدف تأكيد الانتصار في الدقيقة الـ90+4.