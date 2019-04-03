شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة كرة القدم «بيليه» يدخل مستشفى في باريس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باريس)أدخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه البالغ من العمر 78 عاما، أحد مستشفيات باريس كإجراء احترازي لمعاناته من «التهاب»، لكنه بصحة «جيدة»، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس اليوم (الأربعاء).
وأشارت المصادر إلى أن بيليه المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم ثلاث مرات، لا يزال في المستشفى (الأربعاء)، وأن هذا الإجراء كان احترازيا قبل رحلة العودة الطويلة إلى البرازيل من العاصمة الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة كرة القدم «بيليه» يدخل مستشفى في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.