شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة كرة القدم «بيليه» يدخل مستشفى في باريس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باريس)

أدخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه البالغ من العمر 78 عاما، أحد مستشفيات باريس كإجراء احترازي لمعاناته من «التهاب»، لكنه بصحة «جيدة»، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس اليوم (الأربعاء).

وأشارت المصادر إلى أن بيليه المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم ثلاث مرات، لا يزال في المستشفى (الأربعاء)، وأن هذا الإجراء كان احترازيا قبل رحلة العودة الطويلة إلى البرازيل من العاصمة الفرنسية.