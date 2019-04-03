شكرا لقرائتكم عصام شلتوت ضيف شيما صابر فى "كلام فى الميديا" على قناة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحل الإعلامى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، ضيفاً فى الخامسة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، على برنامج "كلام فى الميديا" الذى يذاع على قناة النادى الأهلى وتقدمه الإعلامية شيما صابر.
ويناقش عصام شلتوت العديد من الملفات التى طرحت نفسها على سطح الأحداث الكروية خلال الفترة الماضية وأهمها فوز الأهلي على الإتحاد السكندري أمس بثنائية نظيفة واعتلاؤه قمة الدوري واستعدادات الفريق لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي السبت المقبل بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا وغيرها من الملفات الخاصة بالكرة المصرية.
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