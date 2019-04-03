شكرا لقرائتكم مجلس الأهلى ينعى الراحل سعد سليط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية ببالغ الحزن والأسى الكابتن سعد سليط لاعب نادي المنصورة ومنتخب مصر الأسبق الذي وافته المنية. ودعا مجلس إدارة الأهلى أن يغمد الله الفقيد بواسع رحمتة وادخله فسيح جناته ولأسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان. Advertisements

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