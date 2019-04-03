شكرا لقرائتكم صدارة النصر في اختبار أمام الرائد.. والهلال يواجه الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر للمحافظة على مسلسل انتصاراته وإحكام قبضته على الصدارة، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد، يوم الخميس، في المواجهة التي يستضيفها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث غريمه التقليدي ووصيفه الهلال عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه مضيفه الحزم في افتتاح المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى النصر إلى المحافظة على صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد، ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما خطف الصدارة لأول مرة هذا الموسم عقب فوزه على المتصدر الهلال 3-2 يوم الجمعة الماضي في قمة مواجهات المرحلة 25 من الدوري.

ويعيش النصر فترة جيدة فنياً بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا بعدما حقق الفريق الفوز في سبع مبارياتٍ متتالية لتمنحه الصدارة، بالاضافة إلى وصوله إلى الدور نصف النهائي لكأس الملك عقب فوزه على ضيفه الجيل "درجة أولى" 4-صفر يوم الاثنين الماضي.

وسيغيب عن النصر مدافعه البرازيلي برونو أوفيني الذي قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين على الهلال عقب تسجيله هدفين أحدهما كان هدف الحسم والذي منح أصفر العاصمة نقاط المباراة حينما أودع الكرة في شباك الحارس العماني علي الحبسي عند الدقيقة 90+7.

ويبحث الرائد عن مواصلة عروضة القوية بعد تحقيقه فوزين متتالين على الباطن 1-صفر وفوزه القوي على مضيفه أهلي جدة في المرحلة الماضية بنتيجة 5-4، ليحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة، ويواجه البلجيكي بيسنك هاسي مدرب الرائد أزمةً كبيرة تتمثل في غياب حارسه الجزائري عز الدين دوخة بسبب تراكم البطاقات.

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مواجهة الهلال والحزم في الدور الأول

وفي الجانب الآخر من منطقة القصيم وتحديداً في مدينة الرس، يتطلع الهلال لإيقاف مسلسل هدر النقاط والعودة مجدداً للانتصارات حينما يحل ضيفاً على الحزم.

وعانى الهلال كثيراً من تراجع نتائجه في مبارياته الثلاث الماضية عقب تعادله على ملعبه أمام فريقي الوحدة وأحد، وخسر في المباراة الماضية أمام غريمه التقليدي النصر الذي خطف الصدارة.

وضمد الهلال جزءاً من جراحه الغائرة عقب تحقيقه فوزاً صعباً على مضيفه الاتفاق 3-2 في كأس الملك يوم الاثنين الماضي ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويعاني الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال كثيراً بسبب غياب لاعبيه الأسترالي ديجينيك الموقوف بسبب تراكم البطاقات ومحمد كنو الذي طرد في مواجهة النصر الماضية.

وفي المقابل يسعى الحزم الى مواصلة حصده للنقاط للابتعاد أكثر عن مناطق الخطر حيث لا يزال قريباً من فرق المؤخرة، وحقق الحزم ثلاث نقاطٍ ثمينة في المرحلة السابقة عقب فوزه على ضيفه الفتح 1-صفر، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة ليتقدم إلى المركز 11.‏‫

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