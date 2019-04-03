شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يظهر فى تدريبات الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، فى تدريبات الجونة، وذلك برفقة الثنائى حسام غالى زميله السابق بالأهلى ومدير الكرة الحالى بالنادى الساحلى ووكيل أعمالهما نادر شوقى المسئول عن إدارة الكرة بالجونة. نشرت الصفحة الرسمية لنادى الجونة صورة لعماد متعب فى تدريبات الفريق الساحلى الذى يستعد لمواجهة النجوم، يوم السبت المقبل، فى الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدورى. ويتواجد الجونة فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 30 نقطة بعدما خاض 26 مباراة فى البطولة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى تسعة وتعرض للخسارة فى 10 مباريات.

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