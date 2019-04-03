بعثة النادي الأهلي تغادر القاهرة إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة

كتب: أيمن حمزة غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الأربعاء، بعثة النادي الأهلي برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، في طريقها إلى جنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة، قبل مواجهة فريق صن داونز في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها السبت المقبل.

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