بعد واقعة مباراة الاتحاد .. الشحات يعتذر ويؤكد احترامه للجهاز الفني

كتبت: منة عمر

اعتذر حسين الشحات لاعب الأهلي عما بدر منه عقب خروجه من مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي جمعتها في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري.

وكان الشحات قد أبدى اعتراضه عقب خروجه من المباراة ليحل رمضان صبحي بدلًا منه، ليقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تغريم اللاعب ماليًا وفقًا للائحة.

وبحسب ما أعلن الموقع الرسمي للأهلي فقد تقدم اللاعب باعتذار رسمي عن الواقعة، مؤكدًا تقبله قرار الغرامة المالية.

كما شدد الشحات على احترامه الكامل لرؤية الجهاز الفني وقراراته ورغبته في مساعدة...