حفل مجاني للجماهير "الصفراء" قبل مواجهة صنداونز والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
أعلن نادي صنداونز الجنوب إفريقي عن حفل على استاد لوكاس موريبي قبل مواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب صنداونز أمام الأهلي في الثالثة من عصر الثلاثاء المقبل، غير أنه أعلن عن حفل في الواحدة ظهرًا على نفس الملعب.
وقال صنداونز عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء أن دخول الحفل سيكون مجانًا لكل من يرتدي القمصان الصفراء.
ويلعب الأهلي أمام صنداونز السبت المقبل، على أن يلتقي الفريقيان السبت الذي يليه في لقاء العودة.
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