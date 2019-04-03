كلوب يتحدث عن.. "انزعاج" صلاح.. وهل سيشاهد مباراة السيتي وكارديف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن أداء مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك، كما تطرق للحديث عن مستوى المصري محمد صلاح، إلى جانب الإجابة عن سؤال هل سيتابع مباراة مانشستر سيتي -منافسه- اليوم أمام كارديف أم لا؟.

ويستعد ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يسعى الريدز لتعزيز صدارته لجدول بريميرليج.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال كلوب: "فان دايك يتدرب بشكل طبيعي، ويبدو بحالة جيدة".

وأضاف: "لا أستطيع قول كلمة سيئة بشأن فان دايك، إنه لاعب رائع، لكنه يعلم أنه بحاجة للتواصل مع الجميع، الدفاع عمل جماعي".

وردًا على اللقطة الأبرز بين فان دايك وموسى سيسوكو لاعب توتنهام في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ32 قال كلوب: "فان دايك أغلق الطريق أمام لاعب توتنهام، إذا لم تستطع الحصول على الكرة، فيجب أن تجبر اللاعب الآخر على ارتكاب الخطأ".

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وبسؤاله عن هدف ليفربول الثاني في مرمى السبيرز أجاب: "لقد كان هدفًا عن طريق الخطأ من توتنهام، ولكن رأس محمد صلاح كانت مع الكرة، في البداية توقعت أن يكون صاحب الهدف".

وعن وضعية صلاح الحالية قال: "يتحدث الناس عن صيامه التهديفي خلال المباريات الأخيرة، لكنه غير منزعج، الأمر يتعلق بمعدل الحركة والأداء".

وعن مباراة ساوثهامبتون قال: " فريق جيد، يقدم أداء مميزًا، لا أعتقد أنه فريق يقاتل من أجل البقاء في الدوري".

وبسؤاله هل سيشاهد مباراة مانشستر سيتي ضد كارديف قال: "من المحتمل أن أتابع المباراة، لأننا سنلاعب كارديف خلال الأسابيع المقبلة وليس من أجل السيتي".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي -حامل اللقب-، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.