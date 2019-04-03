تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة

استقر السويسري كرريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمباراة سموحة والمقرر إقامتها مساء غدًا الأربعاء، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي: محمود عبد الرحيم “جنش” في حراسة المرمى خط الدفاع : بهاء مجدي – محمد عبد الغني – محمود علاء “أو” محمود الونش- حازم امام خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي_ أحمد سيد زيزو- محمود كهربا- يوسف أوباما خط الهجوم : خالد بوطيب. ويحتل الزمالك المركز الثاني “مؤقتا” من ترتيب الدوري العام برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

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