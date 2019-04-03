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ميسي ينافس كريستيانو رونالدو على لقب جديد

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اشتعل الصراع بين النجم الأرجنتيني ليونيل لاعب فريق الإسباني والبرتغالي لاعب يوفنتوس الإيطالي على لقب الهداف التاريخي للدوريات الخمس الأوروبية الكبرى.

وواصل ميسي تألقه هذا الموسم

حيث استطاع أن يرفع رصيد من الأهداف مع برشلونة طوال مسيرته إلى 415 هدفًا كأكثر لاعب يسجل في الدوريات الخمس
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الأوروبية الكبري متخطيًّا منافسه كرستيانو رونالدو صحاب الـ 414 هدفًا.

ونجح ميسي في تسجيل هدف بمباراة فريقه أمس أمام فياريال والتي انتهت بالتعادل الإيجابي برباعية لكل فريق على ملعب لاسيراميكا ضمن منافسات الجولة 30 من لكرة القدم.

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