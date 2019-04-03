ميسي ينافس كريستيانو رونالدو على لقب جديد

اشتعل الصراع بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي على لقب الهداف التاريخي للدوريات الخمس الأوروبية الكبرى.
وواصل ميسي تألقه هذا الموسمحيث استطاع أن يرفع رصيد من الأهداف مع برشلونة طوال مسيرته إلى 415 هدفًا كأكثر لاعب يسجل في الدوريات الخمس
ونجح ميسي في تسجيل هدف بمباراة فريقه أمس أمام فياريال والتي انتهت بالتعادل الإيجابي برباعية لكل فريق على ملعب لاسيراميكا ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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