الوفد تنفرد بكشف تفاصيل " خناقة " خالد قمر مع لاعبي الأهلي

كشف خالد قمر لاعب فريق الاتحاد السكندري لبوابة "الوفد" عن تفاصيل أزمته مع لاعبي الأهلي بعد مباراة الفريقين أمس الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي أنتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية دون رد.
وقال قمر أن السبب وراء ركضة خلف لاعبي الأهلي بعد مباراة الأمس : "رامي ربيعة شتمنيفي الملعب بعد أزمة رمضان صبحي مع الجمهور ومحاول استفزازهم بعد الهدف الأول للأهلي".
وعن سبب أزمته مع ربيعة قال: "ذهبت إلى رمضان صبحي بعد الهدف وقولت له .. عيب تعمل كدا جمهور الاتحاد كبير قبل أن يتدخل ربيعة ويشتمنى ".
ونفى قمر وجود أي صلة
وقال قمر عن السبب وراء اعتذار حلمي طولان المدير الفني للاتحاد: " أنه ليس له دخل ومن الممكن أن أحد من الدكة توجة بالغلط".
في حين أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد أن الأمر لم يتعدى نرفزة الملعب واللاعبين اعتذروا لبعضهم وانتهى الأمر رافضًا التحدث عن الواقعة.
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