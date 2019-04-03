اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإرسال 5 آلاف دولار.. تعرف على السبب

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية، طلب من الزمالك إرسال مبلغ 5 آلاف دولار خلال الأيام القليلة المقبلة. الأيام القليلة المقبلة. وقال المصدر، إن المبلغ يمثل باقي قيمة استقدام الحكام الأجانب لمباراة الزمالك وسموحة اليوم بالدوري. وتابع أن الزمالك أرسل شيكا بقيمة 20 ألف دولار على أن يرسل النادي باقي المبلغ في وقت لاحق.

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