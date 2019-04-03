تنطلق غدًا الخميس الجولة 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين وترصد لكم بوابة الوفد جدول مباريات الجولة بتوقيت مصر والسعودية والتي تستمر على مدار 3 أيام. مباريات الخميس .. الرائد ضد النصر الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 بتوقيت السعودية الاتحاد ضد الباطن الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر ، 8:45 بتوقيت السعودية الحزم ضد الهلال الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر ، 8:45 بتوقيت السعودية مباريات الجمعة .. القادسية ضد أحد الساعة 5:35 مساءً بتوقيت مصر ، 6:35 بتوقيت السعودية Advertisements الفيصلي ضد الفتح الساعة 5:55 مساءً بتوقيت مصر ، 6:55 بتوقيت السعودية الشباب ضد الأهلي الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر ، 8:45 بتوقيت السعودية مباريات السبت .. الفيحاء ضد التعاون الساعة 5:55 مساءً بتوقيت مصر ، 6:55 بتوقيت السعودية الوحدة ضد الاتفاق الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر ، 8:45 بتوقيت السعودية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.