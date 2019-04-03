بالصور.. أداء قوي لرجال السلة أمام كينيا ورواندا في دورة حوض النيل

قدم فريق رجال كرة السلة 3x3 مواجهتين غاية في القوة أمام كينيا ورواندا ضمن منافسات اليوم الأول لدورة حوض النيل المقامة في مدينة هيوي الرواندية.

فاز منتخب رجال السلة في المباراة الأولى على كينيا بنتيجة 21-13 ثم خسر المنتخب المباراة الثانية أمام رواندا بنتيجة 15-16 وسط حضور جماهيري كبير ضغط على الحكام وتسبب

في اعتراضات عديدة لمنتخبنا خلال المباراة.

خاص المنتخب المباراة باللاعبين عمر طارق ويوسف محمد ومحمود أحمد ومهاب ياسر تحت قيادة المدير الفني محمد سمير.

تستكمل غدا مباريات المجموعة والتي تحسم تأهل المنتخب للدور قبل النهائي للبطولة.

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