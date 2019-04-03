اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تزور مطار القاهرة

يزور محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، وطارق كمال رئيس لجنة المراسم مطار القاهرة الدولي، اليوم. المراسم مطار القاهرة الدولي، اليوم. وتأتي زياراة اللجنة المنظمة للاطمئنان على الاستعدادات الاخيرة لاستقبال ضيوف حفل سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية والمقرر يوم 12 أبريل الجاري تحت سفح الأهرامات.

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