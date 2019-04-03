رياضة | ريال مدريد يحدد سعرا خياليا لبيع فاران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد سعرا خياليا لبيع فاران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي ريال مدريد الإسباني ، سعر بيع الفرنسي رفائيل فاران مدافع المرينجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة العديد من الأندية الأوروبية في الظفر بخدمات اللاعب.

وكان اللاعب فاران أخبر إدارة الريال، أنه يريد الرحيل عن صفوف النادي الإسباني لخوض تجربة احترافية في فريق آخر بداية من الموسم المقبل.

وسيطالب العمالقة الإسبان بأن يدفع أي من الراغبين المحتملين في خدمات فاران بند الإفراج عنه والبالغ 429 مليون جنيه إسترليني.

شرط ريال مدريد (429 مليون جنيه إسترليني) سيجعل من المستحيل على المنافسين الأوروبيين التوقيع مع فاران خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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فاران البالغ من العمر 25 سنة ، لعب 268 مباراة وفاز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى النادي من لانس الفرنسي، في عام 2011.

تم ربط اللاعب المتوج بمونديال روسيا 2018 بكل من يوفنتوس ومانشستر يونايتد، رغم ارتباط الدولي الفرنسي، بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2022.

وقال زيدان مدرب ريال مدريد: لا أريد ريال مدريد بدون فاران، إنه لاعب شاب موجود هنا منذ ثماني سنوات، لم يخبرني أي شيء ، إذا كان منزعجًا فهذه هي الأشياء التي تحدث في حياة اللاعب.

وواصل: ستكون هناك تغييرات في الموسم المقبل ولكن الآن ليس الوقت المناسب لذلك. احترم اللاعبين الموجودين هنا الآن، من الواضح أن فاران يريد البقاء والأهم من ذلك أنه لم يبلغني أنه يريد الرحيل.