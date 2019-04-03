رياضة | قائمة الراحلين عن مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الراحلين عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي مانشستر يونايتد في فخ الخسارة على يد ولفرهامبتون بهدفين لهدف، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي

ورغم أن الشياطين الحمر افتتحوا التسجيل عن طريق لاعب الوسط مكتوميناي لكن أصحاب الأرض عادوا وقلبوا الطاولة بهدفين متتاليين بواسطة جوتا ثم سمولينج مدافع اليونايتد بالخطأ في مرماه.

خلال الدقيقة الأخيرة من المباراة أظهرت قناة سكاي سبورتس لقطة للنرويجي أوليه جونار سولشاير مدرب المانيو وهو واقف والنتيجة واضحة على ملامح وجهه.

لكن المثير في الأمر أنه كان واضح خلفه الثنائي الأرجنتيني الحارس سيرخيو روميرو والمافع ماركوس روخو وهم يضحكان على دكة البدلاء.

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وعقب نهاية المباراة شنت جماهير مانشستر يونايتد هجوم على اللاعبين عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تويتر.

وعلق أحد المشجعين أنه يجب وضع اسمي روخو وروميرو على قائمة الراحلين عن الفريق نهاية الموسم الحالي، كما وصف آخر الموقف أنه عار مطلق.

الجدير بالذكر أن آمال يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا ضعفت كثيراً بعد الخسارة الأخيرة، حيث يحتل الفريق المركز الخامس مؤقتاً، ويمكن أن يهبط للمركز السادس في حالة فوز تشيلسي في مباراته اليوم أمام برايتون.