رياضة | دي ليخت يخون برشلونة

أبدى نادي برشلونة الإسباني، اهتمامه الشديد بالتعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي في الفترة الأخيرة.

وقال موقع Ok Diario الإسباني أن مينو رايولا وكيل دي ليخت قرر صفع برشلونة، عن طريق عرض خدمات دي ليخت على ريال مدريد.

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ويذكر أن مينو رايولا هو وكيل أعمال الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ويتفاوض حاليًا حول انتقال موكله للريال، وسيستغل الفرصة لعرض دي ليخت ليحسم صفقتين لمصلحة زيدان وريال مدريد.

ويفكر ريال مدريد حاليًا في التعاقد مع مدافع جيد لتعويض الرحيل المرتقب، للاعب الفرنسي رفائيل فاران، حيث يريد الأخير الرحيل عن صفوف الريال في صيف 2019.

ويذكر أن يوفنتوس الإيطالي كان دخل في المنافسة مع برشلونة على ضم دي ليخت.