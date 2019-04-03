رياضة | ريال مدريد يصدم مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يصدم مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث لورينزو سانز، الرئيس السابق لنادي ريال مدريد، عن الأحداث الدائرة مؤخرًا داخل قلعة المرينجي، والتعاقدات المرتقبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رئيس النادي السابق: كل ما يتحسن هو جيد، إذا فكرنا في المرحلة الأولى، فسنرى كيف تغير كل شيء، إنه مشروع رائع ، ريال مدريد هو رقم واحد.

وزاد: سانتياغو برنابيو محظوظ لأن يكون في أفضل مكان في مدريد، من حوله قمنا ببناء مؤسسة تساعد الأطفال في 175 دولة والتلفزيون الخاصة بهم .

وأكمل: روبرتو كارلوس كلف 3 ملايين دولار لمدة 3 سنوات، كم سيكون يستحق اليوم؟ 200 مليون.

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وعن التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، قال الرئيس السابق، إنه لن ينفق نصف مصادر بيرنابيو من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، خلال الميركاتو المقبل.

وشدد لورينزو سانز، على أن العالم لن ينتهي إذا لم يتم التعاقد مع مبابي، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن ريال مدريد يملك لاعبين مميزين.

وواصل: ستكون هذه السنة سنة انتقالية حيث لن يفوز ريال مدريد بأي شيء، لكن يجب ألا ننسى أننا كنا الأبطال على مدار السنوات الماضية، لا أعتقد أن هذا سيحدث مرة أخرى في التاريخ أن يفوز فريق بدوري الأبطال 3 مرات على التوالي.