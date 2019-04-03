رياضة | كارثة في برشلونة بسبب بيكيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة في برشلونة بسبب بيكيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق برشلونة تعادلاً مثيراً من فريق فياريال بنتيجة 4-4 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، حيث تقدم برشلونة 2-1، قبل أن ينتفض أبناء الغواصات ويتقدموا 4-2، ولكن قبل نهاية اللقاء حسم البارسا الصراع وسجل هدفي التعادل.

هناك حقيقة تثبت في الليلة السيئة، وهي أن لاعبي برشلونة المكلفين بالدفاع. خسروا ما مجموعه 35 كرة في المباراة بأكملها.

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خسر جوردي ألبا، الكرة 16مرة، بينما خسر سيرجي روبرتو 8 مرات، وكليمنت لينجليت 6 مرات، وصامويل أومتيتي 5 مرات.

الأرقام السابق ذكرها، إنها ليست أرقامًا معتادة لخط دفاع فريق برشلونة، ولعل أبرز ما تسبب في هذه الكارثة هو غياب القائد جيرارد بيكيه.

يذكر أن بيكيه كان احتياطياً في تعادل برشلونة المثير أمام فياريال، 4-4، في الدوري الإسباني، على ملعب الغواصات الصفراء.