رياضة | تسليم ملاعب الأمم الإفريقية في منتصف مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسليم ملاعب الأمم الإفريقية في منتصف مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة العليا لبطولة الأمم الأفريقية بالاتفاق مع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تحديد يوم 15 من مايو المقبل، موعدًا لتسليم ملاعب البطولة، قبل انطلاقها بوقت كافٍ.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة تهتم بالإنشاءات الرياضية من أجل أن تخرج تلك البطولة بأفضل صورة، وتكون واجهة لقدرة مصر على تنظيم البطولات الدولية في المستقبل القريب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن العمل يجرى على قدم وساق، حتى تكتمل منظومة الملاعب حسب توجيهات القيادة السياسية، متعهدًا بأن تكون المنشآت الرياضية عالمية وفخر للجميع.

وقال "نحن نتابع العمل يوميًا بجولات مكوكية للملاعب للوقوف على سير العمل وسرعة الانتهاء منها في الوقت المحدد"، مبينًا أن أهم ما يميز تلك الإنشاءات هي المنظومة الإلكترونية الموحدة لجميع المنشآت التي ستقام عليها البطولة، والعمل على توفير سبل الراحة للجماهير سواء في الدخول أو الخروج وقضاءهم أوقات ممتعة عن طريق توفير كل ما يلزمهم طوال فترة تواجدهم في المدرجات.

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وأشار إلى أنه فى إستاد القاهرة، يجرى العمل بشكل سريع وفى عدد من الاتجاهات، لتغيير وتطوير الشكل العام للإستاد من حيث المدخل الرئيسي للإستاد وتغيير الأسفلت إلى أرضيات خرسانية مطبوعة وإزالة الجزيرة الوسطى للمدخل وإنشاء نافورة شريطية بها، كذلك تطوير أرضيات المدخل الرئيسي للمقصورة، وعمل نافورة مائية بمسطح ( 7000 م2)، وأعمال سور حديدي للفصل بين مدخل المقصورة الرئيسية ودرجات الإستاد الأخرى بطول ( 300 م 2).

وأوضح أن الأعمال تشمل أيضا تطوير المدخل الرئيسي، وتطوير المدخل الخاص بالصالون الرئاسي، ورفع كفاءة المقصورة الرئيسية، وإنشاء استراحة للضيوف، وتطوير وزيادة أعداد مدرجات الـ VIP بإضافة جزء من مدرجات الأولى ممتاز لمدرجات VIP، ورفع كفاءة وتطوير غرف خلع الملابس لتتماشى مع متطلبات الفيفا والكاف لتصبح 4 وحدات بدلًا من وحدتين لخلع الملابس بمسطح (1800 م2) ورفع كفاءة غرفة الـ(VAR)، كما سيتم رفع كفاءة دورات المياه بعدد 53 وحدة مع إضافة 20 وحدة بجانب الإستاد لتخدم جميع فئات الجماهير طبقًا لمتطلبات اللجنة المنظمة .

وأضاف أنه يتم الآن تغيير مقاعد المدرجات، وأعمال إحلال وتجديد أرضية ملعب كرة القدم، وأعمال الإضاءة لواجهات الإستاد والجزء المائل من جسم ستاد كرة القدم، وأعمال الفرش الداخلي لمنطقة الصالونات بالدور الأرضي والدور الأول وغرف خلع الملابس، وصيانة شاشات النتائج الإلكترونية، وإحلال وتجديد مضمار الملعب الرئيسي، وإضافة سيارات إسعاف دائمة بالإستاد ورفع كفاءة الاستديو التحليلي وكبائن المعلقين.

وأوضح الوزير أنه فى ملاعب ( الإسماعيلية والسويس والإسكندرية ) تم تنفيذ الأعمال بنسبة 45% حتى الآن، وفي إستاد السلام جارى العمل بشكل سريع للانتهاء منه في الموعد المحدد، حيث تتم أعمال دهانات الواجهات وترميم ودهانات الأسوار الكريتال وأعمال التأسيس والإنارة وأعمال البياض في الحمامات وبعض غرف اللاعبين، وتطوير منظومة الإضاءة ومواسير المياه.

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع مورد البوابات الإلكترونية وجارى اعتماد وتنفيذ البنية التحتية الخاصة بها، وجارى العمل بشكل فعلى على ازالة ارضية الملاعب وإعادة تركيبها طبقا لمواصفات الكاف، وتغيير جميع الكراسي الخاصة باللاعبين داخل الملاعب وممر دخول اللاعبين والحكام للملعب، وإعادة تأهيل أبراج الإضاءة الخاصة بالملاعب لتصبح متوافقة مع طلبات الاتحاد الأفريقي 2500LUX، وإعادة تأهيل التراك الترتان المحيط بالملعب، وإعادة تأهيل وإصلاح كافة شبكات المياه ومكافحة الحريق، وإضافة نظام انذار للحريق، وطلمبات، وخزانات لمكافحة الحريق، واستحداث نظام خاص ببوابات الدخول Turnstyle Gates، وإضافة الأنظمة الخاصة بالبث التلفزيوني ، وإعادة تأهيل وإضافة جميع الأنظمة الخاصة IT.