رياضة | اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا تطمئن على حفل سحب القرعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا تطمئن على حفل سحب القرعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، زيارة منطقة الأهرامات للإطمئنان على الاستعدادات الأخيرة، لحفل سحب قرعة البطولة، المقرر إقامتها يوم 12 إبريل الجاري.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا مع مسؤولي الكاف، بالساعات الماضية لشرح خطة الحفل كاملة، بما في ذلك تفاصيل التأمين، وبروتوكول استقبال الحضور، والفقرات الترفيهية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.