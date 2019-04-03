رياضة | جروس يستعين بطارق مصطفي للتجسس على حسنية أغادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يستعين بطارق مصطفي للتجسس على حسنية أغادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك جلسة مع طارق مصطفى نجم الزمالك السابق والمدير الفني السابق لفريق سريع وادي زوم المغربي للحصول على معلومات عن فريق حسنية اغادير.

ويلتقي الزمالك مع حسنية أغادير يوم الأحد القادم ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات الكونفدرالية الافريقية.

وجاءت الجلسة بناء على طلب جروس للحصول على بعض المعلومات عن الفريق المغربي من واقع عمل طارق مصطفى لفترة طويلة هناك ودرايته بكل كبيرة وصغيرة عن الفريق المغربي.

يذكر أن بعثة الزمالك تسافر غدًا الخميس إلى المغرب إستعدادًا لمواجهة الأحد القادم.