رياضة | جدول مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019 عدداً من المباريات القوية بجميع البطولات المختلفة حول العالم لذلك نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.
- كأس ألمانيا:
بايرن ميونيخ × هايدنيهايم: اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة eleven sport 1 HD
- كأس فرنسا:
باريس سان جيرمان × نانت: اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة sport TV 4 HD
- الدوري الانجليزي الممتاز:
مانشستر سيتي × كارديف سيتي: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD
توتنهام × كريستال بالاس: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD
تشيلسي × برايتون: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 5 HD
- الدوري الاسباني:
فالنسيا × ريال مدريد: اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD
- الدوري الايطالي:
روما × فيورنتينا: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD
جنوى × إنتر ميلان: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 7 HD
- الدوري المصري:
الزمالك × سموحة: اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل الرياضة
- دوري الخليج العربي:
الجزيرة × العين: اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية