الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | ماتشات اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019 عدداً من المباريات القوية بجميع البطولات المختلفة حول العالم لذلك نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

- كأس ألمانيا:
بايرن ميونيخ × هايدنيهايم: اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة eleven sport 1 HD

- كأس فرنسا:
باريس سان جيرمان × نانت: اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة sport TV 4 HD

- الدوري الانجليزي الممتاز:
مانشستر سيتي × كارديف سيتي: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

توتنهام × كريستال بالاس: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

Advertisements

× برايتون: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 5 HD

- الدوري الاسباني:
فالنسيا × : اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

- الدوري الايطالي:
روما × فيورنتينا: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD

جنوى × إنتر ميلان: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 7 HD

- :
الزمالك × سموحة: اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل

- دوري الخليج العربي:
الجزيرة × العين: اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا