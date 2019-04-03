رياضة | الوليديه ضيفا على المنيا في الجولة 24 للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوليديه ضيفا على المنيا في الجولة 24 للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الوليدية ضيفاُ علي فريق المنيا وذلك ضمن مباريات الجولة 24 والتي سيشهده ملعب استاد الجامعه بجامعة المنيا في الثالثة من عصر الخميس.

ويسعي الفريق المنياوي إلى تحسين الصوره هذا الموسم حيث أن الفريق المنياوي لم يحقق الآمال المعهودة خلال الموسم الحالي.

ويدخل الفريق المنياوي وهو في رصيده من النقاط 34 نقطة بالمركز السادس، حيث فاز الفريق في 8 مباريات وتعادل في 10 مباريات وتلقي الهزيمه في 5 مباريات فقط.

بينما يدخل فريق الوليدية هذه المباراه بدون ضوغط وذلك بعد أن هبط رسميا الي دوري القسم الثالث، حيث استطاع الوليدية هذا الموسم أن يحقق الفوز في 3مباريات والتعادل في لقاء وحيد وتلقي 19 هزيمة.

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 49 نقطة

2- بنى سويف 43 نقطة

3- تليفونات بني سويف 40 نقطة

4- الاعلاميين 37 نقطة

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5- المنيا 34 نقطة

6- ديروط 32 نقطة

7- سوهاج 32 نقطة

8- طهطا 32 نقطة

9- الألومنيوم 32 نقطة

10- النصر للتعدين 28 نقطة

11- الفيوم 25 نقطة

12- تحرير أسوان 21 نقطة

13- ناصر ملوي 14 نقطة

14- الوليديه 10 نقاط