رياضة | الاتحاد السكندري راحة من التدريبات

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منح حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لاعبيه راحة سلبية من المران اليوم، عقب الهزيمة بثنائية نظيفة أمام الأهلي بالدوري العام.

ويستأنف الفريق مرانه غدٍ الخميس، استعدادًا لملاقاة بتروجت، يوم الأحد المقبل، على ملعب الجيش الثالث بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتلقى زعيم الثغر هزيمة باللحظات الأخيرة أمام الأهلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين.