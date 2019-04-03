رياضة | خالد قمر والهاني سليمان خارج حسابات الاتحاد السكندري أمام بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد قمر والهاني سليمان خارج حسابات الاتحاد السكندري أمام بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب خالد قمر والهاني سليمان ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن مواجهة الفريق أمام بتروجت، بالدوري العام.

ويأتي غياب الثنائي عن لقاء الفريق البترولي، بسبب حصولهم على الإنذار الثالث، خلال مواجهة النادي الأهلي، والتي أقيمت مساء أمس وانتهت للمارد الأحمر بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويبذل الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، محاولات مكثف لتجهيز الثنائي محمود الزنفلي ومحمد جدو، للدفع بهم أمام بتروجت، بديلًا عن الثنائي الغائب، بالمباراة المقرر لها مساء الأحد المقبل على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.