رياضة | إسماعيل يوسف رئيسا لبعثة الزمالك في أغادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسماعيل يوسف رئيسا لبعثة الزمالك في أغادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تولي إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة مهام رئيس البعثة في رحلة المغرب استعدادًا لمواجهة حسنية أغادير في الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على حسنية أغادير مساء الأحد القادم في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر سفر بعثة الزمالك إلى المغرب غدًا الخميس وعقب خوض مباراة سموحة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.