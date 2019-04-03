رياضة | قبول تظلم "باروط" في دوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبول تظلم "باروط" في دوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق مركز شباب باروط الى الدور قبل النهائى بالتصفيات النهائية لدورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وذلك عقب قرار مسئولي وزارة الشباب والرياضة ودورى مراكز الشباب باعتماد وصحة وقبول الطعن المقدم من ممثل بنى سويف ضد مركز شباب طود ممثل الأقصر وذلك لإشتراك أحد لاعبي فريق مركز شباب الزهراء بالاقصر بدلا من اللاعب محمود احمد محمد دشناوى لاعب طود.

وأكد أحمد سرور وكيل مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف على تلقيه اتصال هاتفى لإبلاغه بصعود ممثل بنى سويف للدور قبل النهائى وقبل التظلم.

وأبدى سرور سعادته بالإنجاز المحقق من جانب الجهاز الفنى والادارى واللاعبين بمركز شباب باروط وقيامهم بتشريف المحافظة دائما .

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وكان مركز شباب باروط قد خسر أمس مباراته أمام فريق طود الاقصر بدور الثمانية بالتصفيات النهائية لدورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بنتيجة 1 / 2 وذلك فى اطار المباراة التى جمعت بين الفريقين بمحافظة أسيوط.

يذكر أن تأهل مركز شباب الطود، لدور الثمانية، على حساب فريق مركز شباب النهضة بالجيزة بثلاثية، مقابل هدف.

فيما تأهل فريق مركز شباب باروط، لبطولة الجمهورية لمراكز الشباب، عقب فوزه بلقب دوري مراكز الشباب لكرة القدم بنسختها السادسة ببني سويف، إذ فاز في المباراة النهائية على مركز شباب سمسطا، بهدف نظيف.

فيما وصل لهذا الدور بعد فوزه على فريق مركز شباب الإصلاح الزراعي، بطل محافظة القليوبية، في مباراة دور الـ 16، بهدف دون رد.