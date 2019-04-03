قصة انسانية مأساوية جعلت نجم ليفربول فيرجيل فان دايك يرفض كتابة اسم والده على قميصه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحظى النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، بإشادة كبيرة نظرا لما يقدمه من مستويات رائعة مع فريقه منذ انتقاله لصفوف الفريق مطلع 2018.

قائد المنتخب الهولندي، يرتدي القميص رقم 4 مع ليفربول، لكنه يرفض وضع اسم العائلة “فان دايك” على القميص، ويختار اسمه الأول “فيرجيل” فقط، عوضا عنه.

صحف إنجليزية منها “ميرور” و”ذا صن” ذكرت أن سبب اختيار النجم الهولندي وضع اسمه الأول فقط، هو استياءه من والده، مما دفعه لعدم استخدام اسم عائلة الأب.

الصحف ذكرت أن خال اللاعب ستيفن فو سيو، أكد أن فان دايك الأب هجر الأم والأطفال الثلاثة، ومن ضمنهم فيرجيل، عندما كان الأخير طفلا.

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فو سيو قال: “فيرجيل لم يسامح الأب بعد ذلك.. الحقيقة هي أن الأب لم يكن حاضرا لأعوام عديدة في حياة فيرجيل، وأمه كانت البطل الحقيقي خلال نشأته.

خال اللاعب أشار إلى أن ابن شقيقته فيرجيل عبر بوضوح عن مشاعره تجاه والده عندما قرر تمثيل النادي باسمه الأول فقط.

يذكر أن فان دايك حمل اسم “فيرجيل” على قمصانه مع أنديته السابقة سيلتك الاسكتلندي وساوثمبتون الإنجليزي، بالإضافة لقميص المنتخب الهولندي.

وأصبح فان دايك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، بعد أن انتقل من ساوثمبتون إلى ليفربول في يناير 2018، مقابل قرابة 85 مليون يورو، وينظر له حاليا كأحد أفضل مدافعي العالم، إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.