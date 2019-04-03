انت الان تتابع هل يهبط كالياري بعد الهتاف العنصري ضد نجم يوفنتوس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

عادت الهتافات العنصرية من جديد في الدوري الإيطالي، بعدما تعرض الإيطالي مويس كين، نجم نادي يوفنتوس، إلى هتافات عنصرية، ظهرت خلال مواجهة السيدة العجوز، أمام نظيره نادي كالياري، في المبارة التي أُقيمت بينهما أمس الثلاثاء، على ملعب «سانت آيليا» ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإيطالي، وانتهت بفوز «البيانكونيري» بثنائية دون رد من توقيع بونوتشي ومويس كين ليعزز صدارته لـ«الكالتشيو» بفارق 18 نقطة عن نابولي الوصيف، وبعد تسجيل كين صاحب الـ(18 عامًا)، هدف فريقه الثاني، ذهب للاحتفال أمام جماهير أصحاب الأرض.

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وردت جماهير نادي كالياري على احتفال كين، وأطلقت إهانات عنصرية ضده وأصوات مشابهة للقردة، رغم أن مجموعة من المشجعين اعتبروا هذا الرد بمثابة طريقة لإبداء الغضب من لاعب منافس بغض النظر عن لون بشرته. بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها كين، توقعت الصحافة الإيطالية أن يتعرض نادي كالياري لعقوبات، خاصة أن الاتحاد