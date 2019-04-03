انت الان تتابع بعد اعتلاء القمة.. رمضان يوجه رسالة لجماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
رمضان صبحي
وجه رمضان صبحي نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، المعار لصفوف النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد ساعات من قيادته لنادي القرن الإفريقي، لاقتناص قمة الدوري الممتاز، عقب الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل لا شيء، على استاد الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين، وحملت ثنائية المارد الأحمر توقيع علي معلول في الدقيقة (90+2)، وصالح جمعة في الدقيقة (90+8)، ليثأر الأحمر من الخسارة في الدور الأول بنتيجة 3-4.
وكتب رمضان صبحي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الأربعاء: "صباح الخير على أعظم جمهور". صباح الخير على أعظم جمهور ?????? pic.twitter.com/1ZDZveVoOk — Ramadan Sobhi (@RamadanSobhi) April 3, 2019 ويتصدر الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، جدول ترتيب
وكتب رمضان صبحي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الأربعاء: "صباح الخير على أعظم جمهور".— Ramadan Sobhi (@RamadanSobhi)
صباح الخير على اعظم جمهور 🙌🏼❤️ pic.twitter.com/1ZDZveVoOk— Ramadan Sobhi (@RamadanSobhi) April 3, 2019
ويتصدر الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 55 نقطة (جمعها من 24 مباراة فاز في 17 وتعادل في 4 وخسر في 3.. وسجل الفريق 40 هدفًا بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا)، بفارق نقطة عن الزمالك، والذي سيخوص اليوم مواجهة سموحة.
يشار إلى أن مارتن لاسارتي أعلن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى جنوب إفريقيا ظهر اليوم على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر السبت القادم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، والتي شهدت وجود رمضان صبحي.
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