انت الان تتابع بعد اعتلاء القمة.. رمضان يوجه رسالة لجماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

رمضان صبحي

وجه رمضان صبحي نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، المعار لصفوف النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد ساعات من قيادته لنادي القرن الإفريقي، لاقتناص قمة الدوري الممتاز، عقب الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل لا شيء، على استاد الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين، وحملت ثنائية المارد الأحمر توقيع علي معلول في الدقيقة (90+2)، وصالح جمعة في الدقيقة (90+8)، ليثأر الأحمر من الخسارة في الدور الأول بنتيجة 3-4.

وكتب رمضان صبحي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الأربعاء: "صباح الخير على أعظم جمهور". صباح الخير على أعظم جمهور ?????? pic.twitter.com/1ZDZveVoOk — Ramadan Sobhi (@RamadanSobhi) April 3, 2019 ويتصدر الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، جدول ترتيب

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