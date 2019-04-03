حسين الشحات يعتذر عن واقعته المثيرة للجدل

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٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
حسين الشحات
عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع حسين الشحات، لاعب القلعة الحمراء، قام خلالها بإبلاغه بالغرامة المالية التي تم توقيعها عليه، وفقا للائحة، نظرًا لما بدر منه أثناء استبداله أمس في مباراة الاتحاد السكندري، وتقدم الشحات باعتذار رسمي لعبد الحفيظ، عن واقعة استبداله أمس، مؤكدًا تقبله قرار الغرامة المالية، مشددًا على احترامه الكامل لرؤية الجهاز الفني وقراراته ورغبته في مساعدة الفريق دائما لتحقيق الانتصارات المحلية والإفريقية وهو الأمر الذي لاقى قبولا من جانب مدير الكرة والجهاز الفني.
وانفعل حسين الشحات في أثناء خروجه من مباراة فريقه الأحمر أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، سجلهما علي معلول، وصالح جمعة. وأشاح الشحات بيده في
وأشاح الشحات بيده في وجه الجهاز الفني عند خروجه من المباراة، حيث رفض مصافحة زملائه ومدرب الأحمال، وقام بدفع يد الأخير عندما حاول مصافحته، على الرغم من أن الشحات لم يكن ظاهرًا خلال المباراة حتى لحظة خروجه.
ويوجد الشحات ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للسفر بعد قليل إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، عصر السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، في رحلة طيران تستغرق عشر ساعات تقريبا.
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