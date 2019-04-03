يعمل محاميًا.. ما لا تعرفه عن حكم الزمالك ضد سموحة

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة نادي الزمالك أمام نظيره سموحة، المقرر لها على استاد «بترو سبورت» بالتجمع الخامس، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018- 2019)، وأسندت اللجنة المباراة إلى طاقم تحكيم برتغالي بقيادة جوان بينرو، ويعاونه كل من بيدرو موتا، مساعدا أول، وبرونو خودريجيس مساعدا ثانيا، ومانويل أوليفر حكما رابعا.

ونستعرض أبرز 5 معلومات عن الحكم - عمره 31 عامًا (مواليد 1988) ويعمل محاميًا. - توج بالشارة الدولية عام 2016، وأدار هذا الموسم 28 مباراة. - أدار مباراة البرازيل وبنما الودية التي أُُقيمت في 23 مارس الماضي ضمن الأجندة الدولية. - أدار خلال مسيرته التحكيمية 152 مباراة، احتسب خلالها 44 ضربة جزاء. - يجيد

ونستعرض أبرز 5 معلومات عن الحكم - عمره 31 عامًا (مواليد 1988) ويعمل محاميًا. - توج بالشارة الدولية عام 2016، وأدار هذا الموسم 28 مباراة. Advertisements - أدار مباراة البرازيل وبنما الودية التي أُُقيمت في 23 مارس الماضي ضمن الأجندة الدولية. - أدار خلال مسيرته التحكيمية 152 مباراة، احتسب خلالها 44 ضربة جزاء. - يجيد استخدام البطاقات، حيث أشهر طوال مسيرته 632 بطاقة صفراء، و12 بطاقة حمراء. ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 54 نقطة جمعها من 23 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 6 وخسر في مباراة. في المقابل يحتل سموحة، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة جمعها من 26 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 13 وخسر في 9، وسجل الفريق 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 35 هدفًا.

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